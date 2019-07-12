أيمن عبد النور ينتقل لقيصري سبورت التركي

المصدر: مدريد - د ب أ

يوقع التونسي أيمن عبد النور (‏29 عاماً) عقداً مع نادي قيصري سبورت التركي لكرة القدم، وسيخوض تجربة جديدة في مسيرته بعد إلغاء عقده مع بلنسية والذي كان يفترض أن يستمر حتى 2020.

وذكر النادي في بيان:«توصل فالنسيا مع قيصري سبورت لاتفاق ينتقل بمقتضاه التونسي أيمن عبد النور إلى النادي التركي بعد أن أنهى عقده مع بلنسية».

ولعب عبد النور 43 مباراة مع فريق بلنسية في أول موسمين له، منذ انضمامه للفريق في أغسطس 2015 قادماً من موناكو في صفقة بلغت وقتها 22 مليون يورو.

وفي آخر موسمين لعب عبد النور مع فريق مارسيليا موسمين، رغم أنه لعب 14 مباراة في كافة المسابقات في موسم 2017 /‏ 2018.

ورغم أنه مازال مرتبطاً بعقد مع بلنسية حتى نهاية الموسم الجديد في 2020، لكن اللاعب فضل إلغاء التعاقد ووقع لقيصري سبورت، الذي احتل المركز العاشر في الدوري التركي الموسم الماضي.