دبي تحتفل بـ «وقت الريشة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت دبي أول من أمس الاحتفال بالذكرى الخامسة لإطلاق مبادرة وقت الريشة، بحضور البطل العالمي الدنماركي فيكتور أكسيلسن، وساهم البرنامج على مدار السنوات الخمس الماضية بتحقيق العديد من الإنجازات البارزة من خلال تدريب 600 معلم ومعلمة و160 مدرباً و100 حكم معتمد على مستوى دولة الإمارات، فيما شاركت 120 مدرسة و20 مركز تدريب إماراتي، واستفاد من البرنامج 12 ألف طفل وتم توزيع 10 آلاف مضرب . وقال فيكتور أكسيلسن: «من المهم أن تنمو لعبة الريشة بصورة أكبر في الشرق الأوسط ودبي تحديداً».