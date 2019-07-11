سولسكاير: انتقال بوغبا «كلام وكلاء»

المصدر: عواصم - وكالات

اعتبر النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد بأن الشائعات التي تتحدث عن إمكانية رحيل لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا عن فريقه هي مجرد «كلام وكلاء». وجاء كلام سولسكاير خلال معسكر الفريق في مدينة بيرث الأسترالية ردا على ما قاله مدير أعمال بوغبا، مينو رايولا الذي أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف بعد رغبة موكله بالرحيل عن النادي الإنجليزي الشمالي.

وقال سولسكاير أمس «لم نتلق أية عروض للاعبينا. الوكلاء يتكلمون دائماً. نحن مانشستر يونايتد وبالتالي لسنا مجبرين على بيع لاعبين».

وأضاف «عندما تكون في مانشستر يونايتد تتوقع أن تبرز هذه الأمور (الشائعات) إلى السطح خلال الصيف». وصرح رايولا في اتصال هاتفي مع إذاعة «توك سبورت» البريطانية أول من أمس «لم يقم اللاعب بأي أذى. لقد أظهر احتراماً وحرفية عالية في جميع المجالات».