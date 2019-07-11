«الاعتداء» سلاح الهابطين من «الممتاز»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

وسط أحداث عنيفة، تكررت فيها حادثة الاعتداء بالضرب على مسؤولين بالاتحاد السوداني ، للمرة الثانية، بالاعتداء على عضو لجنة الاستئنافات، محمد الحسن الرضي، عقب قرار اللجنة بإلغاء قرار لجنة المسابقات بهبوط فريق الموردة للدرجة الأولى، وإعلان هبوط فريق ود هاشم من الممتاز، ليتعرض عضو لجنة الاستئنافات محمد الحسن الرضي للاعتداء بالضرب، من رئيس نادي ود هاشم .وكانت مكاتب الاتحاد شهدت اعتداء إداريي الموردة على رئيس لجنة المسابقات ، عندما أعلن عن هبوط الفريق ، وبقاء ود هاشم ، ليتكرر المشهد بعد قرار لجنة الاستئنافات.