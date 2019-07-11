محمد بن ثعلوب يهنئ ياماشيتا برئاسة اللجنة الأولمبية اليابانية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بعث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو أول من أمس ببرقية تهنئة لياسوهيرو ياماشيتا رئيس الاتحاد الياباني للجودو بمناسبة فوزه برئاسة اللجنة الأولمبية اليابانية، والذي يعد مكسباً كبيراً للرياضة اليابانية التي تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، مؤكداً بأن ياماشيتا هو رجل المرحلة حيث سبق له الفوز بذهبية البطولة المفتوحة للجودو للرجال في أولمبياد لوس أنجليس عام 1984 وتسع بطولات وطنية متتالية.

وأشار الدرعي بأنه خلال رئاسة ياماشيتا للاتحاد الياباني للجودو تم توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحادين في 2014، حيث تم تبادل الزيارات في مجالات التدريب والمعسكرات في ضيافة جامعة توكاي التي تمثل مهد لعبة الجودو في العالم، والتي تحتضن مختلف مدارس التدريب، حيث يشرف على منتخبات الإمارات للجودو حالياً عدد من المدربين اليابانيين في إطار تلك الاتفاقية.