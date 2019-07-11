مكافأة لمن يعيد «صديق» ستوريدج

المصدر: عواصم - وكالات

عرض الإنجليزي دانييل ستوريدج مهاجم فريق ليفربول السابق مكافأة ضخمة قدرها 30 ألف جنيه استرليني، لمن يعثر على كلبه المسروق من منزله خلال إجازته التي يقضيها في الولايات المتحدة.

وقال ستوريدج: «شخص ما اقتحم منزلي في لوس أنجلوس، وسرق كلبي من داخله، إنه «صديقه الصغير»، إذا كان هناك أي شخص على علم بهوية من اقتحم منزلي، سوف أدفع له ما يريد وأنا أتحدث جدياً».

وتابع: «كيف يعقل أن تقتحم منزلاً في لوس أنجلوس وتسرق الكلب، هل أنت مجنون؟ دخلت إلى المنزل لتسرق الكلب؟ من يعثر على كلبي رجاء يتواصل معي وسوف أدفع له ما يريد، أريد أن أستعيد «صديقه الصغير» يا رجل».