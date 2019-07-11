نجمة المنتخب الأمريكي ترفض لقاء ترامب

المصدر: نيويورك - وكالات

أكدت نجمة المنتخب الأمريكي لكرة القدم ميغان رابينوي، أنها لن تلبي الدعوة التي قد يوجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفريقها بطل العالم، لزيارة البيت الأبيض.

وقالت رابينوي هدافة كأس العالم 2019، التي شهدت تتويج منتخب بلادها بفوزه على هولندا (2-0) في المباراة النهائية، في حديث لشبكة «سي إن إن» : «لن أذهب» في حال دعيت إلى البيت الأبيض، وأضافت «أعتقد أن معظم لاعبات الفريق لن يذهبن».

وتابعت «لا أعتقد أن ذلك (الزيارة) سيكون لها أي معنى، لا أعتقد أن أياً من زميلاتي تريد أن تكون في هذا الوضع». وكانت رابينوي قد عبرت عن اعتراضها على سياسات ترامب بالجلوس خلال عزف النشيد الأمريكي الوطني (قبيل انطلاق مباريات المنتخب الأمريكي في مونديال 2019) أو وضع يديها خلف ظهرها. ولم يتردد ترامب في الدخول بجدال مع النجمة الأمريكية، مطالباً إياها بعدم «تقليل احترام» الوطن.