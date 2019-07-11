ميسي يفتح أبواب مطعمه مجاناً للمحتاجين

المصدر: بيونس آيرس - وكالات

تشهد الأرجنتين موجة برد، قتلت عدة أشخاص. وفي تلك الظروف أظهر النجم ليونيل ميسي وجهه الإنساني فأمر العمال في مطعمه بمسقط رأسه بتقديم الطعام مجاناً للمحتاجين، غير أن ميسي ليس وحده من يساعدهم، فبعض الأندية فتحت أبوابها لهم. و تعيش الأرجنتين طقساً بارداً انخفضت فيه درجات الحرارة بشدة، ولهذا قام ميسي بخطوة إنسانية معتبرة، حيث أمر العمال في مطعمه بمسقط رأسه، مدينة روساريو، بتوزيع الطعام مجاناً على المحتاجين، وخصوصاً المشردين.

مطعم ميسي اسمه «في آي بي روساريو»، ويقول مدير المطعم، حسبما نقل موقع «سبورت بوزر» الألماني، إنه منذ الأحد الماضي ، يوفر المطعم للمشردين خصوصاً الطعام والشراب مجاناً ، ومن المخطط أن يدوم هذا الأمر حتى 20 يوليو الجاري.