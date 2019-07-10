سفارة الإمارات ترعى مسابقة لأصحاب الهمم في سويسرا

المصدر: بيرن - وام

رعت سفارة الدولة لدى الاتحاد السويسري مسابقة رياضية لأصحاب الهمم أقيمت، أول من أمس، في مدينة ماقليقن بمشاركة أكثر من 1300 رياضي من أصحاب الهمم قدموا من كل أنحاء سويسرا، وذلك في إطار مبادراتها في «عام التسامح».

وتعد هذه المسابقة الرياضية الأولمبية لأصحاب الهمم هي الأكبر في سويسرا، وتحظى بمشاركة العديد من الرياضيين العالميين أصحاب الهمم. حضر الفعالية الشيخ أحمد ناصر النعيمي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى الاتحاد السويسري وأعضاء السفارة وعدد من أعضاء الحكومة السويسرية وشخصيات اقتصادية وسياسية وإعلامية وجمع غفير من المواطنين السويسريين وذوي الرياضيين المشاركين في المسابقات.

وشارك الشيخ أحمد ناصر النعيمي وأعضاء السفارة في بعض الفعاليات الرياضية مع أصحاب الهمم، الأمر الذي لاقى استحساناً وترحيباً وإشادة من قبل الحضور، وترك أثراً طيباً لدى المشاركين.