السيتي يطلق جولة عالمية لاستعراض كؤوس الموسم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفالاً بصناعة تاريخ كرة القدم بعدما أصبح الفريق أول نادي كرة قدم إنجليزي يرفع كؤوس ست بطولات توزعت بين فريقي الرجال والسيدات في الموسم ذاته، فإن نادي مانشستر سيتي يستعد لعرض هذه الجوائز والكؤوس في مختلف أرجاء العالم للاحتفال مع مشجعي النادي في كل مكان بهذا الإنجاز.

وإضافة إلى إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي، فقد فاز الفريق بخمس بطولات أخرى وهي: كأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع المجتمع، وكأس كاراباو، وكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات، وكأس الدوري الإنجليزي للسيدات. وبذلك سيكون مانشستر سيتي أول فريق يعرض كؤوس فريقي الرجال والسيدات في جولة في الوقت ذاته.

وتشهد الجولة التي تقدمها الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، وتستمر على مدار ستة أشهر متواصلة، عرض الكؤوس في عدد من الوجهات حول العالم، وهي الصين، وهونغ كونغ، واليابان، والولايات المتحدة، واليابان، والبرازيل، ونيجيريا، والإمارات، ومصر، وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا، وأستراليا، وتايلاند، والهند، لتعود بعد ذلك إلى إنجلترا. وتشهد الجولة إقامة برنامج من الفعاليات والأنشطة في كل مدينة تزورها.