كوفاتش يتمنى ضم سانيه إلى البايرن

المصدر: ميونخ - وكالات

أعرب نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، عن تطلعه لانضمام الألماني ليروي سانيه لاعب نادي مانشستر سيتي الانجليزي، إلى صفوف النادي البافاري.

وقال المدير الفني للنادي البافاري، أمس: «يمكن له أن يساعدنا في كل الأحوال، وقد شاهدنا في المنتخب الألماني وفي مانشستر سيتي أي نوع من القدرات يتمتع بها».

تجدر الإشارة إلى أن بايرن مهتم منذ فترة بضم سانيه /‏‏‏‏23 عاما/‏‏‏‏ وكان النادي قد أبدى استعداده لضم اللاعب مقابل صفقة يُعْتَقَد أنها ستكون قياسية.

غير أن سانيه، الذي يستمر عقده مع مانشستر سيتي حتى 2021، لم يعلن حتى الآن عن موقف واضح.