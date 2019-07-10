روميرو يجري الفحص الطبي في يوفنتوس

المصدر: روما - وكالات

أجرى المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو «‏‏‏21 عاماً» أمس، الاختبارات والفحوص الطبية بمقر نادي يوفنتوس الإيطالي، تمهيداً لانضمامه إلى صفوف الفريق، قادماً من جنوه، حسب ما أعلنه يوفنتوس حامل لقب الدوري.

وذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب سيوقع عقدا لمدة خمسة أعوام تنتهي في 2024، لكنه سيجري إعارته إلى جنوه في الموسم المقبل لاكتساب مزيد من الخبرة.

وعاد حارس المرمى المخضرم جيانلويجي بوفون إلى الفريق من جديد بعد أن رحل عنه لموسم واحد فقط، كما انضم لاعبا خط الوسط آرون رامسي وأدريان رابيو إلى يوفنتوس، كذلك تشير التوقعات بشكل كبير إلى اقتراب تعاقد يوفنتوس مع ماتيس دي ليخت لاعب أياكس الهولندي.