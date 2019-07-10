150 طالباً في فعاليات الرمس الصيفية والرياضية

المصدر: الرمس - البيان الرياضي

انطلقت أول من أمس الفعاليات الرياضية والتراثية المتنوعة في معسكر الشيخ محمد بن سعود الصيفي التابع لجمعية الرمس للفنون الشعبية والتجديف.

وذلك على كورنيش الرمس بمشاركة نحو 150 طالباً والتي تستمر 21 يوماً بالدعم والرعاية من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، للحركة الرياضية والشبابية في الإمارة وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

وأكد محمد إبراهيم كاسين، رئيس اللجنة العليا المنظمة أن النشاط الصيفي يتضمن محاضرات توعوية عن الدفاع المدني وخطر المخدرات بمشاركة الشرطة المجتمعية ومركز شرطة الرمس الشامل، إلى جانب زيارات ميدانية للمعالم المختلفة داخل وخارج إمارة رأس الخيمة، فضلاً عن فعاليات متنوعة في كرة القدم، شد الحبل، التجديف، كرة الطائرة وركوب الخيل والسباحة والمسابقات التراثية.