غاريث بيل يتزوّج سرّاً في حصن

المصدر: البيان الالكتروني

أقام لاعب نادي ريال مدريد غاريث بيل حفل زفاف على صديقة طفولته إيما روس- جونز امتد لثلاثة أيام متواصلة في حصن تاريخي وبمعزل عن كاميرات وسائل الإعلام.

وأقيم حفل الزفاف بفيلا تقع داخل حصن "لا فورتاليزا"، الذي يعود إلى القرن السابع عشر على أحد شواطئ جزيرة مايوركا الإسبانية، وهي نفس الفيلا التي جرى فيها تصوير المسلسل الإنجليزي The Night Manager، وفقاً لـ "DW" الألمانية.

وذكر موقع "دياريو دي مايوركا" الصحفي الإسباني أن حفل الزفاف "السري" أقيم في العشرين من شهر يونيو الماضي وامتد لثلاثة أيام، كما أحضر اللاعب فرقة موسيقية من بريطانيا لإحياء حفل الزفاف واتفق كذلك مع مهندسين ديكور من ألمانيا.

ووفقا للموقع الإسباني، طلب اللاعب من جميع الشركات والعمال، المُتَفَق معهم للعمل خلال الاحتفال بالزواج، القيام بتوقيع اتفاق سري ينص على دفع غرامة تصل إلى 44.800 جنيه إسترليني في حالة تسريب صور من الاحتفال.

وكان اللاعب سيعقد قرانه على عروسه العام الماضي بنطقة توسكاني الإيطالية، ثم ظهرت أنباء عن نيتهما عقد القران على جزيرة تاجوماجو في ايبتزا الإسبانية، حيث تمت خطبتهم العام 2016.

وتتردد أنباء عن عدم حضور أي من زملاء اللاعب في فريق ريال مدريد الإسباني لحفل الزفاف.