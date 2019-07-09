الكويت تؤمن مبارياتها الودية في لندن

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

يسعى الجهاز الفني والإداري لمنتخب الكويت، لتأمين المباريات الودية المقرر له خلال المعسكر التدريبي الذي يقيمه حالياً بمدينة مارلو، ضمن معسكره الخارجي الذي يقيمه في لندن، استعداداً لبطولة غرب آسيا 30 الجاري، وتصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

حيث من المقرر أن يؤدي الأزرق الكويتي في معسكره 6 مباريات ودية مع أندية مارلو وهنجر فورد وميدن هيد يونايتيد وكيوبي ار وريدينغ واستون فيلا، إلا أن بعض الأندية أعلنت برنامج إعدادها، غير متضمن لمواجهة الأزرق، ما دفع الجهاز الإداري إلى التواصل مع المتعهد للتأكيد على المباريات، أو البحث عن مباريات بديلة.