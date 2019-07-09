الدريدي يبدأ مهمة تدريب الأفريقي

المصدر: تونس - صالح قادري

بدأ أمس المدرب لسعد الدريدي في تدريب النادي الأفريقي خلفا للفرنسي زفونكا، وذلك رفقة بقية أعضائه في الجهاز الفني سعيد السايبي وزياد زيود كمساعدين وسقراط البركاتي كمعد بدني وعادل النفزي كمدرب حراس مرمى.

وشارك الدريدي في أول تدريب 36 لاعباً وستتواصل التدريبات بتونس العاصمة يتولى خلالها الجهاز الفني اختيار اللاعبين الذين سيتم التعويل عليهم في الموسم المقبل لينطلقوا في المرحلة الحاسمة من التحضيرات.

ومن جانب آخر انطلق الترجي التونسي بدوره أمس في الإعداد للموسم الجديد تحت إشراف نفس الجهاز الفني للموسم الماضي بقيادة معين الشعباني.