أكاديمية بناء الأجسام تختتم دورة المستوى الأول في الرياض

المصدر: دبي - فائز بجبوج

اختتمت أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام ومقرها دبي دورة المستوى الأول للرياضيين والمدربين في المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي أقيمت في فندق هوليدي إن في الرياض وبمشاركة واسعة من كلا الجنسين وذلك بحضور رئيس الأكاديمية عبد الكريم محمد سعيد ومسؤول الأكاديمية في منطقة الرياض مرتضى الحميدان.

ونجحت أكاديمية الإمارات في تقديم جهود مميزة قادت الدورة لأن تكون في الواجهة محققة العلامة الكاملة للنجاح وشملت الدورة دروساً نظرية وعملية ركزت على رفع مستوى المعرفة الرياضية ومواضيع مهمة وشروحات مفصلة عن الفسيولوجيا العامة لجسم الإنسان أثناء التدريبات، والجهازين العصبي والعضلي وأنظمة إنتاج الطاقة، إضافة إلى مبادئ التدريب بشكل رئيسي، قدمها المحاضر والحكم الدولي المهندس وليد عبد الكريم.