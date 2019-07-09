ديسابر مدرباً لبيراميدز المصري

أعلن نادي بيراميدز المصري، أمس، تعيين الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرباً جديداً له للموسم المقبل، وذلك غداة إعلان إنهاء تعاقده مع الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، على إثر قيادته المنتخب الوطني في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.

وأورد النادي عبر حساباته على مواقع التواصل، صورة لديسابر مرفقة بعبارة بالإنجليزية «سيباستيان ديسابر هو مدربنا الجديد. أهلاً أيها المعلم».

ويأتي ذلك غداة إعلان الاتحاد الأوغندي التوصل إلى اتفاق بالتراضي لإنهاء التعاقد مع ديسابر، بعد يومين من الخسارة أمام السنغال في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر.

وتمكنت أوغندا من بلوغ الأدوار الإقصائية للبطولة القارية للمرة الأولى، منذ خسارتها نهائي عام 1978، بعد حلولها ثانية في المجموعة الأولى، خلف المضيفة مصر. وخسر المنتخب مباراة الدور ثمن النهائي أمام السنغال صفر-1. القاهرة - أ ف ب