«الهبوط» يعرض رئيس لجنة المسابقات السوداني للاعتداء

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

دفع رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني الفاتح باني، بشكوى رسمية إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة ضد نادي الموردة الأمدرماني، لما بدر من أعضاء بمجلس إدارة النادي بالاعتداء عليه بالضرب. عقب إعلان اللجنة المنظمة هبوط نادي الموردة من الدرجة الممتاز إلى الأدنى بعدما تذّيل ترتيب أندية التحدي بست نقاط. وتعرض باني إلى اعتداءات جسدية ولفظية من مسؤولي نادي الموردة. وطالب الفاتح باني بحسب الشكوى بتحويل الأمر إلى لجنة الانضباط للمحاسبة.

وأفادت أخبار رشحت أمس عن رفض الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم مقابلة وفد نادي الموردة، بقيادة الأمين العام علي عيسى، حيث طالبه إن كانت لديهم أي قضية مع الاتحاد السوداني تسليمها مكتوبة للدكتور حسن أبو جبل الأمين العام.