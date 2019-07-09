روكتس يريد وستبروك

المصدر: نيويورك - أ ف ب

ذكرت تقارير صحافية أول من أمس، أن صانع الألعاب راسل وستبروك، الذي وجد نفسه فجأة ضمن مشروع إعادة بناء فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، عقب رحيل بول جورج إلى لوس آنجلس كليبرز، على مشارف الرحيل عن فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر، مرشح للانتقال إلى صفوف هيوستن روكتس.

ويهتم روكتــس بالحصــول على خدمات وستبروك، على الرغم من أن أحد المصادر أشار إلى قناة «إي إس بي إن» الأمريكية إلى صعوبة إتمام الصفقة، ووصفتها بالـ «تسديدة البعيدة»، لأن العديد من الفرق الأخرى تسعى للتعاقد مع لاعب ثاندر الموهوب.

وأشار الموقع الإلكتروني «ذي أثلتيك» الرياضي، إلى اهتمام هيوستن باللاعب وستبروك، مؤكداً في الوقت ذاته أن فريقي ميامي هيت وديترويت بيستونز، يسعيان بدورهما للتعاقد مع ابن الـ 30 عاماً.