ديانا الماليزية.. أول مصارعة محجبة في التّاريخ

المصدر: إعداد - فاتن صبح

"أنا لست بالمنظر غير المتوقع وحسب"، بهذه الكلمات عرّفت المصارعة الماليزية ديانا الملقبة بـ "فونيكس" عن نفسها.

وأضافت أول مصارعة محجبة في ماليزيا، قائلة: نظراً لصغر حجمي نسبياً مقارنةً ببقية المصارعات، ولأن البعض لم يكن يعلم ما إذا كنت فتاة أم صبياً، وذلك بسبب القناع على وجهي، ولأني مغطاة بالكامل، خلافاً للباس التقليدي الفاضح للمصارعات. لكنني أفضل بصراحة القتال بلا قناع.

وقررت ديانا البالغة من العمر 19 عاما في إحدى جولات المصارعة العام 2018 أن تنزع القناع بالفعل وترتدي الحجاب أثناء مقارعة خصومها على الحلبة، وتحوّلت إلى أول مصارعة في التاريخ تضع حجاباً على رأسها.

وقد اكتسبت بسبب فرادتها عدداً كبيراً من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ديانا لها ثلاث سنوات خبرة في المجال، علماً أنها دخلته من باب المصادفة كبديل لإحدى المصارعات.