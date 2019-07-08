أميرة سعودية رئيسةً لنادٍ إيطالي

المصدر: البيان الالكتروني

تولت الأميرة السعودية نورة بنت سعد آل سعود، منصب رئيس نادي "سبوليتو" الايطالي لكرة القدم، لتصبح أول مرأة سعودية ترأس نادياً رياضياً.

ونقلت "المرصد" السعودية عن صحيفة “ilgiornale.it”، قول الأميرة "نورة": "إن هذه المبادرة ليست مغامرة، بل اختيار عميق التفكير لأن أسرتي مولعة بكرة القدم ولهذا السبب اخترتُ هذه الرياضة".

وأضافت: “تم اختيار نادي سبوليتو بموجب جمال هذه المدينة المشهورة في كل أنحاء العالم، وبموجب رغبتي في القيام بشيء مهم في كرة القدم أيضًا".

وعقّبت الصحيفة الرياضية الإيطالية، على حديث الأميرة “نورة، بقولها: “اتضح من كلمات الأميرة أن هذا الاختيار لا يعتبر مجرد ظاهرة اجتماعية أو استثمار محلي فقط، بل هناك أيضًا طموح رياضي".

وبحسب الصحيفة، فإن "نادي سبوليتو عبارة عن نادٍ صغير غير احترافي، ويمكن العمل فيه للتطور والترقية في الدوريات العليا”، معتبرةً أن هذا الحدث يوحد كرة القدم في السعودية وإيطاليا إلى أبعد حد.