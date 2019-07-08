المريخ يتوج بطلاً للدوري السوداني

المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

توج المريخ بطلاً لبطولة الدوري الممتاز بعد تعادله من دون أهداف أمام الهلال ضمن المرحلة السابعة باستاد الخرطوم، واستفاد المريخ من تفوّقه على الهلال بفارق نقطتين في ترتيب الدوري بعدما حصد 19 نقطة، مقابل 17 نقطة للهلال.

وشهدت المباراة عدداً من الأحداث منها خروج المدير الفني للهلال نبيل الكوكي غاضباً من التحكيم في مباراة فريقه ضد المريخ، واحتج المدير الفني على حالتي ولاء الدين موسى في الشوط الأول، ونهاية المباراة مطالباً باحتساب ركلتي جزاء للهلال، وكان التونسي قد هاجم الحكم بشدة وكاد قاضي الجولة أن يطرده بالبطاقة الحمراء من كابينة القيادة الفنية لولا تدخل القطاع الرياضي للهلال الذي أعاد الكوكي إلى موقعه.

وتصاعدت الأحداث برفض لاعبي الهلال الصعود إلى منصة التتويج من أجل تسلم الميداليات الفضية، حيث غادر اللاعبون رغم رجاءات الإدارة وصعد فقط اللاعبان وليد الشعلة ونصر الدين الشغيل.