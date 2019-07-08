بوغبا في تشكيلة يونايتد لجولته التحضيرية

المصدر: لندن - أ ف ب

تضمنت تشكيلة مانشستر يونايتد الإنجليزية لجولته التحضيرية استعداداً لانطلاق الموسم الكروي، اسم النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا رغم الحديث عن رغبته بترك «الشياطين الحمر».

وذكرت تقارير سابقة أن بوغبا قد يرفض الانضمام إلى الفريق في تحضيراته للموسم المقبل، بعدما أعرب عن رغبته بالرحيل عن «أولد ترافورد» وسط اهتمام جدي من فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته.

وفي حديث لصحيفة «ذي تايمز» الأسبوع الماضي، كشف وكيل أعمال بوغبا، مينو رايولا، أنه أعلم يونايتد بنوايا موكله الذي يبحث عن فريق آخر، ولم يقدم أي ضمانات للنادي بأن اللاعب الفرنسي سيكون معه في جولته التحضيرية.

وقال رايولا «الجميع يعلم بشأن رغبة بول بالانتقال. نحن في صدد ذلك. الجميع يعلم ما هي مشاعر بول».