«البارالمبية الآسيوية» تختتم اجتماعاتها في دبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اختتمت مساء أمس أعمال اجتماعات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية، والتي استضافتها مدينة دبي خلال اليومين الماضيين بفندق هامبتون، حيث استعرضت اللجنة الآسيوية العديد من الموضوعات التي تهدف إلى الارتقاء بالرياضة البارالمبية على مستوى القارة الصفراء وتصدرها في مختلف المجالات، حيث ترأس ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية أعمال اليوم الثاني والختامي لاجتماعات أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية، وتناول جدول أعمال الاجتماع الاطلاع على محاضر الاجتماعات السابقة واعتمادها ومتابعة قراراتها، كما استعرض المكتب التنفيذي تقريره والخاص بآلية عمل أعضائه من خلال تقارير مختلف إداراته، حيث يتخذ المكتب التنفيذي مدينة دبي مقراً دائماً له.

وعقدت على هامش أعمال اجتماعات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية جلسة عصف ذهني لأعضاء المجلس والعاملين في المكتب التنفيذي لاستكمال العناصر النهائية الخاصة بإعداد الخطة الاستراتيجية للجنة الآسيوية خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وقد خرج المشاركون بالعديد من المقترحات والتوصيات التي ستسهم في وضع خطة واضحة المعالم سهلة التطبيق والقياس لمختلف اللجان البارالمبية على مستوى آسيا.

على جانب آخر، استقبل سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية خلال حفل عشاء أقيم على شرف المجلس الآسيوية، حيث أعرب عن سعادته لتواجده بين العائلة الآسيوية البارالمبية، موضحاً اهتمام قيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بالحركة البارالمبية العالمية والآسيوية.