فيدرر يحقق الفوز الـ350 في تاريخه

المصدر: لندن - أ ف ب

أضاف أسطورة سويسرا روجيه فيدرر إنجازا آخر إلى سجله التاريخي، وذلك بتحقيقه فوزه الـ350 في بطولات الغراند سلام (رقم قياسي عند الرجال والسيدات)، ليتأهل بصحبة غريمه الإسباني رافايل نادال والأسترالية أشلي بارتي والأسطورة الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامس إلى الدور الرابع لبطولة ويمبلدون المقامة حالياًَ في انجلترا. وتغلب فيدرر (37 عاما) على الفرنسي لوكا بوي 7-5 و6-2 و7-6 (7-4) في مباراة استغرقت ساعتين و6 دقائق، منها 52 دقيقة في المجموعة الثالثة، محققا فوزه الثاني على منافسه من أصل مواجهتين مع المصنف 28 عالميا.