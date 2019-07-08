ليكرز يحسم رسمياً تعاقده مع ديفيس

المصدر: لوس أنجليس - وكالات

سعى لوس أنجليس ليكرز، الطامح لاستعادة مكانته التاريخية كثاني أعظم أندية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، يمني النفس لأن يترافق الإعلان الرسمي عن ضمه أنتوني ديفيس مع الصفقة الأهم على الإطلاق والمتمثلة بالتعاقد مع كواهي لينارد، لكن اليوم الأول من فترة انتقالات اللاعبين المتحررين من عقودهم كان «مجنوناً» وبطله الجار الأقل عراقة لوس أنجليس كليبيرز.

ومع بدء الأندية في التوقيع رسمياً مع اللاعبين المتحررين من عقودهم السبت الماضي، فاجأ لوس أنجليس كليبيرز الجميع بخطفه خدمات لينارد الذي قاد تورونتو رابتورز الموسم المنصرم إلى لقبه الأول في الدوري.

ولم يكتف كليبيرز، بضم أفضل لاعب في نهائي 2019 بل ضم إليه لاعباً من الطراز الرفيع جداً بشخص بول جورج الذي كان يدافع عن ألوان أوكلاهوما سيتي ثاندر.