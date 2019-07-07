ماجد العصيمي يحتفظ برئاسة «البارالمبية الآسيوية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية، برئاسة ماجد العصيمي، الذي احتفظ بمقعد رئاسة الاتحاد، في اجتماعه الأول لدورة 2019- 2023، الذي عقده صباح أمس بفندق هامبتون، بدعم الإمارات لـ «أصحاب الهمم» في جميع المجالات، ما كان له المردود الإيجابي على مسيرتهم الرياضية، ليقطفوا ثمار هذا الاهتمام، بتطور كبير في الألعاب المختلفة، لتحقق نقلة نوعية جديدة، تعزز مكانتها على خريطة «أصحاب الهمم» القارية والعالمية. كما أشاد المجلس بالدعم المستمر لمجلس دبي الرياضي لرياضة «أصحاب الهمم».

وأعرب المشاركون في الاجتماع، عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة نجله، المغفور له بإذن الله تعالي، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي. ورسم المجلس من دبي خريطة تطوير رياضة «أصحاب الهمم»، في أكبر قارات العالم .