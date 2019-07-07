بوغبا يتطلّع إلى الرحيل عن مانشستر يونايتد

المصدر: لندن ــ وكالات

قال مينو رايولا وكيل اللاعبين، أول من أمس، إن بول بوغبا لاعب فريق مانشستر يونايتد يرغب في الرحيل عن الفريق. وقال مينو رايولا وكيل اللاعب لصحيفة «ذي تايمز» البريطانية: «الكل يعلم رغبة بوغبا في الرحيل».

وأضاف: «نحن في هذه المرحلة، الكل يعلم ما هو شعور بوغبا، الجميع في النادي، بداية من المدرب إلى مالك النادي يعلم رغبة بوغبا». وعانى بوغبا كثيراً في فترته الثانية في مانشستر يونايتد منذ عودته من يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني (111 مليون دولار) في 2016.

وسجل بوغبا 24 هدفاً وفاز بلقبي الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة خلال هذه الفترة، ولكنه كان هدفاً دائماً للجماهير بسبب تقلبه. وكان بوغبا خارج الخدمة أثناء فترة تولي البرتغالي مورينيو تدريب الفريق، قبل إقالته في ديسمبر الماضي، وعانى في أوقات تحت قيادة المدرب الجديد أولي غونار سولسكيار.