100 مشارك في دورة شرطة دبي للروح الإيجابية

المصدر: دبي- فائز بجبوج

أشاد العقيد خلفان الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية بشرطة دبي بالتفاعل الإيجابي والكبير بين المدربين أصحاب الخبرات والاختصاص وأبناء ضباط شرطة دبي خلال دورة الروح الإيجابية لكرة القدم والتي يشارك فيها أكثر من 100 طالب من أبناء الضباط تتراوح أعمارهم ما بين 8 إلى 16 سنة، والمقامة على ارض ملاعب نادي ضباط شرطة دبي وتمتد لغاية العاشر من الشهر الجاري.

وتشرف على تنفيذ هذه الدورة إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وتأتي هذه الدورة ضمن خطة قسم الوعي الرياضي، ووفق توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، والعميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، وبإشراف ومتابعة من فاطمة بوحجير رئيس قسم الوعي الرياضي بشرطة دبي.وأكد العقيد خلفان الجلاف أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص سنوياً على إقامة مثل هذه الدورة الهادفة، وأن الإدارة قامت بتأمين الجوانب المتعلقة بالبرنامج الصيفي من برامج وأنشطة شبابية هادفة.