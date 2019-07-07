أتلتيكو يعلن الحرب على غريزمان وبرشلونة

المصدر: مدريد - وكالات

أصدر نادي أتلتيكو مدريد بياناً حض فيه مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان على الانضمام إلى معسكر الفريق الذي سينطلق اليوم.

وأصدر أتلتيكو مدريد بيانه بعد التصريحات التي أطلقها رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، والتي أكد خلالها اهتمامه بضم غريزمان وأنه بدأ مفاوضاته مع أتلتيكو مدريد في هذا الشأن. وقال أتلتيكو مدريد في بيانه: «رفضنا طلب برشلونة وغريزمان بعد أن تأكد لنا أن نادي برشلونة لكرة القدم واللاعب افتقدا الاحترام للنادي وجماهيره على حد سواء».

وأكمل: «وعلى ضوء هذا طالب أتلتيكو مدريد اليوم اللاعب بتنفيذ التزاماته التعاقدية مع نادينا وأن يحضر يوم الأحد المقبل إلى النادي من أجل بدء الاستعدادات للموسم المقبل مع بقية زملائه».