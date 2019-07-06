كيريوس يقر بتعمده إصابة رافايل نادال بالكرة

المصدر: لندن - وكالات

أقر الأسترالي المشاغب نيكولاس كيريوس أنه تعمد إصابة خصمه الأسباني رافايل نادال بكرة قوية، في الدور الثاني من بطولة ويمبلدون لكرة المضرب.

وفي الشوط الثامن من المجموعة الثالثة، حاول نادال حماية نفسه من كرة قوية لعبها كيريوس وبدا أنه تعمد إلحاق الأذى بنادال. قال كيريوس (24 عاماً): «نعم كنت أنوي إصابته. أردت إصابته في صدره». تابع «لماذا أعتذر؟ كم بطولة كبرى أحرز هذا الشاب وكم يملك في حسابه المصرفي؟ أعتقد أن بمقدوره تلقي ضربة كرة على صدره. وتتميز مباريات اللاعبين بالندية الكبيرة، خصوصاً في ظل المشاحنات الكلامية السابقة بينهما.