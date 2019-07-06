بدء الجولات التحضيرية لتحدي «سبينس دبي 92 للدراجات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن منظمو «تحدي سبينس دبي 92 للدراجات»، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، عن فتح باب التسجيل في النسخة السنوية العاشرة للحدث، المقرر إقامته في 29 نوفمبر المقبل على مضمار دبي أوتودروم.

واحتفاء بذكرى انطلاقته العاشرة، جرى زيادة مسافة التحدي إلى 100 كم، على أن تسبقه ثلاثة سباقات تحضيرية لمسافات متصاعدة، لتهيئة الدراجين للتحدي الرئيس، وتقام جميعها على مضمار القدرة، الأول في 20 سبتمبر لمسافة 45 كم، والثاني في 11 أكتوبر لمسافة 65 كم، والثالث في 1 نوفمبر (85 كم).

وبالتزامن مع التحدي الرئيس، تقيم مؤسسة الجليلة للأعمال الخيرية فعالية المشي لأصحاب الهمم يوم الجمعة 29 نوفمبر، على أن يذهب ريع الحدث لصالح المؤسسة.

ويقدم متجر الدراجات الرسمي للتحدي (ريفولوشن دبي) في المكان درجات رائعة للتأجير لحديثي العهد في هذه الرياضة.