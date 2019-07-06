ماكس فرستابن.. «ملك سبيلبرغ»

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق ــ غرافيك: حسام الحوراني

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استحق السائق الهولندي اليافع ماكس فرستابن لقب «ملك سبيلبرغ» بعد أن تألق ابن الحادية والعشرين للموسم التالي على التوالي على الحلبة النمساوية، مؤكداً بالفعل على صدق التوقعات التي تنبأت له بمستقبل متميز.

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انتصار فرستابن كان الأول لسيارة تستخدم محرك هوندا منذ فوز البريطاني جانسون باتون بجائزة المجر الكبرى عام 2006، لينجح الهولندي الصاعد إلى إعادة المحرك الياباني إلى الواجهة مرة أخرى.

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أثبت الهولندي اليافع نجاحه على حلبه سبيلبرغ النمساوية، بعد أن حقق الفوز الثاني على التوالي على الحلبة التي تعد بمثابة المقر الرئيس لفريقه رد بول، وكانت الحلبة نفسها قد شهدت انتصاره الأول الموسم الماضي مثلما حدث في هذا الموسم.

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تمكن السائق الهولندي من الوصول إلى انتصاره السادس في عالم سابقات الفورمولا - 1، الذي اقتحمه عام 2015 عبر جائزة أستراليا الكبرى، وحقق فوزه الأول عام 2016 في جائزة إسبانيا الكبرى.

2018

دخل فرستابن التاريخ بعد أن نجح في إيقاف سلسلة انتصارات فريق مرسيديس، التي وصلت إلى 10 انتصارات على التوالي بداية من جائزة المكسيك الكبرى في نوفمبر من العام الماضي، مروراً بثمانية انتصارات منذ بداية هذا الموسم.

796

جمع فرستابن 796 نقطة منذ أول مشاركة له في بطولة العالم للفورمولا -1، وهو رصيد متميز لسائق لا يزال في الحادية والعشرين من العمر.

بطاقة

الاسم: ماكس إيمليانو فرستابن

تاريخ الميلاد: 30 – 9 – 1997

تاريخ الاحتراف: 2015

عدد الانتصارات: 6 انتصارات

أسرع لفة: 5 مرات