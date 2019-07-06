سجن بوبريدج بطل العالم في الدراجات للاتجار بالمخدرات

المصدر: سيدني - وكالات

سيخضع الأسترالي جاك بوبريدج بطل العالم السابق في سباقات الدراجات للسجن لأكثر من أربع سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات.

واعتُقل بوبريدج ، الذي نال ميداليتين فضيتين في سباق المطاردة في آخر دورتين أولمبيتين قبل الاعتزال في أواخر 2016، قبل عامين في بيرث بتهمة الاتجار في حبوب النشوة (إكستاسي).

واعتبرت محكمة في بيرث بطل العالم ثلاث مرات مذنباً بتهمة نقل المئات من حبوب النشوة إلى زميله السابق أليكس مكريجور. ويصر بوبريدج على أنه بريء. وقال القاضي خلال النطق بالحكم أمس لبوبريدج إنه تورط في عالم «الحفلات والمخدرات والكحوليات» عندما كان لا يزال ضمن صفوة متسابقي الدراجات والإدمان ليس عذراً لنقل هذه المواد للمجتمع.