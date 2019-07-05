«احتساء الشاي» أزمة في المونديال

المصدر: باريس - وكالات

خلقت اللاعبة الأمريكية أليكس مورغان باحتفالها بهدفها في شباك إنجلترا خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم للسيدات «مونديال فرنسا 2019» أزمة بين المنتخبين، وأثارت بذلك ردود فعل كثيرة. واحتفلت مورغان بهدفها على طريقة «احتساء الشاي»، بعد أن سجلت الهدف الثاني في الذي ضمن تأهل منتخب بلادها إلى الدور النهائي من البطولة، لتركض إلى جانب الملعب ثم تتوقف مقلدة طريقة احتساء الشاي.ومن المعروف عن الإنجليز حبهم الشديد للشاي . واعتبر الإعلام ولاعبات الفريق الإنجليزي أن الغرض من هذه الاحتفالية كان السخرية من تقليد تاريخي في إنجلترا، وتعرضت مورغان لانتقادات بسبب الاحتفال الذي وصفته لاعبة إنجلترا ليان ساندرسون بـ«البغيض». وأضافت: أعتقد أن طريقة الاحتفال غير جميلة .