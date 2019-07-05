تشلافيرت يهاجم «كونميبول»

المصدر: مدريد - وكالات

شن الحارس الباراغوياني خوسيه لويس تشلافيرت، هجوماً لاذعاً على اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» بعد هزيمة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره البرازيلي.

وفازت البرازيل على الأرجنتين بهدفين نظيفين في نصف نهائي كوبا أمريكا في مباراة شهدت جدلاً كبيراً حول أداء حكم اللقاء الإكوادوري رودي رامبرانو.

وقال تشلافيرت : «الفار » كانت معطلة طوال مباراة البرازيل والأرجنتين، الكونميبول الفاسد لا يزال يتربح، وفي 2020 لن يدفع كونميبول الفاسد ضرائب في كولومبيا والأرجنتين من أجل إقامة كوبا أمريكا، رؤساء الاتحادات متورطون في الفساد».

وصب تشلافيرت غضبه أيضا على كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني ، بعدما اتهمه بالتقاعس عن الدفاع عن مصالح بلاده أمام فساد كونميبول.