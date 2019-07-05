أمبومبو يفاجئ الهلال السوداني ويعود لفريقه السابق

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

كشفت صحيفة لوساكا تايمز عن مفاجأة من العيار الثقيل لأنصار نادي الهلال السوداني، بتوقيع مهاجم فريق الهلال إدريسا أمبومبو لعقد مع نادي ناكانا الزامبي لمدة عامين، ونشرت الصحيفة تصريحات من رئيس النادي كالامبا رئيس نادي ناكانا الزامبي فيها: (نعلم أن اللاعب تبقى له موسم مع الهلال ولكننا سنتفاوض مع الهلال مع بقية عقد اللاعب وسنتوصل لاتفاق لإطلاق سراح اللاعب بعد أن قرر اللاعب الرحيل عن الدوري السوداني) وكان اللاعب قد تلقى عرضاً من الاتحاد السكندري إلا أنه فضل اللعب لفريقه السابق، وسبق للاعب أن أعلن عن طريق وكيله عدم رغبته في الاستمرار مع الفريق، إلا أن إدارة النادي رفضت وشددت على استمراره مع الفريق حتى نهاية فترة تعاقده.في الأثناء نجح نادي الهلال في الاتفاق مع ثنائي الأهلي شندي إبراهيم النسور و أمجد إسماعيل.