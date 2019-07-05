فان دن بيرغ.. على خطى عمالقة هولندا

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق

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على مدار سنوات طويلة، قدمت هولندا مدافعين متميزين جداً، وما زالت إبداعات ريكارد، وقذائف كومان، تداعب ذاكرة متابعي المنتخب البرتقالي، وعشاق كرة القدم عموماً، وعلى دربهم سار فيرجيل فان ديك، الذي ساهم في قيادة ليفربول إلى لقب الأبطال، وعلى الطريق، يضع سيب فان دن بيرغ خطوته الأولى، وهو ينتقل من زفوله إلى ليفربول.

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على الرغم من أنه في السابعة عشرة من عمره، إلا أن ليفربول لم يقيد فان دن بيرغ في خانات لاعبي الأكاديمية بالفريق، بل ضمه مباشرة إلى الفريق الأول، في خطوة تدل على ثقة يورغن كلوب في قلب الدفاع اليافع.

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دفع ليفربول 1.3 مليون يورو فقط لزفوله، من أجل الحصول على خدمات فان دن بيرغ، ويمكن لهذا المبلغ أن يرتفع إلى 4.4 ملايين يورو، بحسب عدد المباريات التي يشارك فيها، والبطولات التي يسهم في فوز ليفربول بها.

2012

بدأ المدافع اليافع مسيرته الرياضية عام 2012، عندما انضم إلى أكاديمية نادي زفوله الهولندي، وكان حينها في العاشرة من عمره، ولعب أول مباراة له مع الفريق الأول في 11 مارس من عام 2018.

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تنافست ثلاثة أندية على الفوز بخدمات فان دن بيرغ، حيث كان قريباً من الانتقال إلى العملاق الهولندي أياكس، إلا أن الصفقة توقفت بعد تدخل العملاق البافاري بايرن ميونيخ، وقبل أن ينجح الفريق الألماني في حسم الصفقة، تدخل ليفربول ونجح في الحصول على خدمات اللاعب.

بطاقة

الاسم: سيب فان دن بيرغ

تاريخ الميلاد: 20 – 12 - 2001

مكان الميلاد: زفوله – هولندا

الطول: 189 سم

الخانة: قلب دفاع

الأندية

زفوله: 2012 - 2019

ليفربول: 2019 -

إحصاءات الموسم

عدد المباريات: 16

عدد الدقائق: 906

الأهداف: 0

التمريرات الحاسمة: 0

البطاقات الصفراء: 0

البطاقات الحمراء: 0

محاولات على المرمى: 0.3 في المباراة

دقة التمرير: 91 %

قيادة الهجمات: 2.6 في المباراة

نجم المباراة: 3 مرات

نقاط القوة

السيطرة على المنطقة: 96 %

الكرات العكسية: 98 %

قيادة الهجمة: 85 %

التحكم في الكرة: 94 %

المهام الدفاعية: 99 %

دعم الزملاء: 97 %