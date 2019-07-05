لامبارد.. العودة إلى البيت الكبير

المصدر: لندن - وكالات

قال فرانك لامبارد المدير الفني الجديد لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إنه سيعمل في كل ساعة ممكنة لجلب النجاح لنادي تشيلسي، الذي يصفه دائماً بالبيت الكبير له، حيث عرف تألقه طوال 13 عاماً قضاها مع النادي، الذي عينه أمس مديراً فنياً جديداً بعقد مدته ثلاث سنوات، خلفاً لماوريسيو ساري، الذي انتقل لتدريب يوفنتوس. وقال لامبارد للموقع الرسمي لنادي تشيلسي على الإنترنت: «فخور جداً لأنني سأعود لتشيلسي كمدير فني. الجميع يعرف مدى حبي لهذا النادي، والتاريخ الذي تقاسمناه، ولكن سيكون تركيزي على وظيفتي الحالية والاستعداد للموسم المقبل». وأضاف: «أنا هنا لأعمل بكد، وجلب المزيد من النجاح للنادي، ولا يمكنني الانتظار للبدء».

وأكد: «سعيد لكوني هنا. النادي كان في قلبي لفترة طويلة». وتابع: «ولكن بمجرد أن نتخطى مرحلة العواطف، فإن ما سيحصل عليه النادي مني، هو مدرب شاب، مدرب سيعطي كل شيء، كل ساعة من اليوم سيعطيها للعمل الجاد، لتشكيل فريق يمكن للجماهير أن تفخر به».

وأكمل: «إذا كان بإمكاني رؤية فريق يعمل بكد، لديه طاقة كبيرة، لديه موهبة حقيقية، والموهبة التي أعرفها موجودة بالفريق بالفعل، سأكون سعيداً وقتها». وقضى لامبارد، لاعب خط الوسط السابق، 13 عاماً مع تشيلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا في 2012، بجانب العديد من الألقاب المحلية، وهو أفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 211 هدفاً، سجلها في 648 مباراة شارك بها.

وكان لامبارد قاد فريق ديربي كاونتي للعب في الأدوار الفاصلة المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، في موسمه الأول كمدير فني. وسيتولى لامبارد تدريب تشيلسي، خلفاً لماوريسيو ساري، الذي قاد تشيلسي في الموسم الماضي قبل العودة مرة أخرى لإيطاليا. وفاز ساري بالدوري الأوروبي، وأنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، لكن المدرب المخضرم فشل في التأقلم مع النادي اللندني.