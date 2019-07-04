مباراة كرة قدم استمرت 69 ساعة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

مباراة أسطورية في كرة القدم شهدتها فرنسا مؤخراً نجحت في تحقيق الغاية الخيرية منها ودخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية بوصفها المباراة الأطول في التاريخ، وقد استمرت 69 ساعة بمشاركة ما يزيد على 800 لاعب.

على ملعب أكاديمية نادي أولمبيك ليون، وفي إطار مبادرة "إيكوال بلايينغ فيلد" الخيرية الرامية لتشجيع النساء في عالم الرياضة، تناوب 807 لاعبين على مدى يومين ونصف في مباراة من مدينة ليون الفرنسية جاءت نتيجتها 404 أهداف للفريق الأزرق الفائز على الفريق الأحمر ب 369 نقطة.

وتطلّب تحطيم الرقم القياسي، وفقاً لغينيس، بقاء كل لاعب عشر دقائق بالحدّ الأدنى في أرض الملعب مع ملامسة الكرة مرةً واحدة على الأقل.

يذكر أن كثيراً من الرياضيين المحترفين قد شاركوا في الحدث، وأمضوا فترات طويلة على المربع الأخضر وصل إلى سبع ساعات.

ودأب منظمو المبادرة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية على العمل على تشجيع النساء والفتيات في مجال الرياضة مع التركيز على البلدان المهمّشة. ويشكل تسجيل الرقم القياسي العالمي جانباً من مهرجان كرة القدم التي تتبناه المنظمة ويتضمن إقامة ندوات وورش عمل وعروض أفلام.