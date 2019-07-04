شاهد.. بقرة تتفنّن في لعب كرة القدم!

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

الكل، محبونا لهما أو مزدرون، يصف ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بأنهما أعظم لاعبي كرة القدم في العالم في وقتنا الحالي، لكن الميادين الموحلة في غوا الهندية أظهرت لنا من هو أعظم منهما ودحضت كل المسلمات. إنها بقرة، نعم بقرة، تتحكم في الكرة إيقافا ومراقبة ومراوغة، وكذلك استخلاصها عند فقدانها، باختصار هي تعشق الكرة وترفض التخلي عنها.

ففي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر بقرة تقف بحافرها - مثل عظماء الكرة - فوق كرة قدم في حقل موحل يلعب فيه مجموعة من الأطفال، مستحوذة على الكرة، وعندما يحاول أحدهم الالتفاف حول البقرة لأخذ الكرة منها، تدور وتغطي الكرة حماية لها من فقدها.

وبعد التأكد من التخلص من الخصم تقف وسط الملعب وتضع حافرها فوق الكرة مثل اللاعبين الكبار دليلا على سطوتها في عالم الكرة.

يستمر الأطفال في محاولة خطف الكرة منها، لكنها تمكنت من الاحتفاظ بها لمدة دقيقة ونصف الدقيقة كاملة، الأمر الذي من شأنه أن يعرض معظم لاعبي كرة القدم الدولية للارهاث والعار.

أخيرًا، تمكن أحدهم من صرف انتباهها بنجاح واستخلص آخر الكرة منها ورمى بها بعيداً، لكن البقرة لا تستسلم حتى في مثل هذه اللحظات، لأنها تتبعت الكرة بخبرة و"حرفنة" أثناء انتقالها بين اللاعبين، ولم تهدأ حتى حازت عليها من جديد.

وقد غصت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات، على الفيديو، الذي أعادت نشره قناة (ndtv) الهندية، حيث قال أحدهم: "هذا أطرف شيء سترونه اليوم!"، وقال المعلق المختص في لعبة الكريكت هارشا بوغل: "حتى ميسي أو فولاني هيدسمان لا يستطيعان أخذ هذه الكرة من هذه البقرة، وقال معلق آخر "هذه البقرة تحبّ كرة القدم ولا يجرؤ أحد على أخذها منها".

تعليقنا: من الممكن أن تكون هذه البقرة تأثرت بمشاهدة الفنيات في كوبا أمريكا وأمم أفريقيا فحاولت مجاراتها.

فما هو تعليقكم؟