تبرئة روسيل من تهمة تبييض الأموال

المصدر: مدريد ـ أ ف ب

أكدت محكمة إسبانية بتت بالاستئناف المقدم أمامها من قبل النيابة العامة، حكم البراءة الذي صدر لصالح الرئيس السابق لنادي برشلونة لكرة القدم ساندرو روسيل، بعد أن كان متهماً بتبييض الأموال في قضية بث مباريات المنتخب البرازيلي.

وأوقف روسيل احتياطياً على خلفية القضية في 2017، وأفرج عنه تحت مراقبة قضائية مع بدء المحاكمة في فبراير.

وواجه روسيل الذي تولى رئاسة برشلونة بين عامي 2010 و2014، اتهامات بتبييض الأموال بحكم علاقته بالرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم ريكاردو تيكسييرا، في مسائل مرتبطة بحقوق بث مباريات وصفقات رعائية.

وكان الاتهام موجهاً إلى روسيل وزوجته وأربعة أشخاص آخرين.