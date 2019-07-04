الحنين يعيد السوري عمرو الميداني إلى حتا

المصدر: دبي - علي الظاهري

أعاد الشوق والحنين اللاعب الدولي السوري عمرو الميداني إلى نادي حتا لزيارة أسرة فريقه السابق، خاصة وأنه تربطه ذكريات جميلة عاش تفاصيلها في قلعة «الإعصار» رغم الإصابة التي طاردته في موسم مشاركته مع حتا.

وحضر الميداني تدريبات حتا أول من أمس خلال فترة التجمع، والتقى بزملائه إلى جانب الجهازين الإداري والفني، وذلك على هامش زيارته الخاصة للإمارات.

ولم ينقطع الميداني عن زيارة النادي منذ رحيله عن صفوف الإعصار في الموسم قبل الماضي، حيث كان يتردد على النادي عند زيارته الإمارات لعل آخرها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات مطلع هذا العام.

وقال الميداني لـ«البيان الرياضي» إنه تربطه بأسرة نادي حتا علاقة قوية ولحظات خالدة تأبى الذاكرة نسيانها، مشيراً إلى أن زيارته لن تكون الأخيرة إلى النادي. وتمنى الميداني التوفيق للفريق في مهمته المقبلة بدوري الخليج العربي. وخاض مدافع المنتخب السوري تجربته الإماراتية مع حتا في موسم 2017-2018 قبل الانتقال إلى نادي براميدز المصري، وتضاربت الأنباء أخيراً حول وجهة اللاعب المقبلة بين الرحيل إلى نادي الكويت الكويتي أو العودة مرة أخرى إلى أحد الأندية الإماراتية.