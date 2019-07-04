«دبي لأصحاب الهمم» يعتمد برنامجاً متنوعاً للنشاط الصيفي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد نادي دبي لأصحاب الهمم، برنامجاً متنوعاً وحافلاً بالفعاليات في «النشاط الصيفي» الذي يقيمه في مقر النادي بداية من يوم الأحد المقبل 7 يوليو الجاري ويتواصل لمدة 4 أسابيع حتى 1 أغسطس المقبل، وسط توقعات بمشاركة كبيرة مع تواصل الإقبال على التسجيل في الحدث الذي بات علامة فارقة على صعيد دعم أصحاب الهمم سنوياً في العطلة الصيفية.

وأنجزت اللجنة المنظمة لفعاليات «النشاط الصيفي» جميع الترتيبات للفعاليات التي ستشمل تنفيذ 21 ورشة عمل من المحاضرات والتطبيقات العملية واكتشاف وتطوير المهارات الحرفية وغيرها من كافة الجوانب الرياضية والثقافية والتعليمية والعملية التي تنمي جوانب الإبداع والابتكار للمشاركين من أبناء المجتمع.