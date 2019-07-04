محمد جلفار يمثل الإمارات في «عمومية اليد الدولية»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يشارك محمد عبد الكريم جلفار رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد والتي تختتم غداً.

وأشار جلفار قبل سفره إلى أنه سيتم خلال الاجتماع الذي سيرأسه المصري الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد وبحضور ممثلي ومندوبي الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي من القارات الخمس بحث العديد من المواضيع التي تستهدف حاضر ومستقبل اللعبة، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابقة وتقرير الرئيس، والتقرير المالي وتقرير مراقبي الحسابات، وانضمام الأعضاء، والنظر في طلبات الحصول على العضوية الكاملة والعضوية المؤقتة والعضوية الإقليمية للاتحاد الدولي، ولم يخف سعيه لعقد اجتماعات جانبية مع قيادات اللعبة تستهدف مستقبل أفضل ليد الإمارات.