ريبيري وكاباي يستعيدان ذكرياتهما في دبي

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

استعاد اللاعبان الفرنسيان فرانك ريبيري ويوهان كاباي ذكرياتهما بعد سنوات طويلة عندما التقيا، مساء أول من أمس، في دبي، حيث يقضي نجم بايرن ميونخ السابق إجازته في دانة الدنيا، بينما يواصل كاباي المرتبط بعقد مع النصر تحضيراته على انفـراد رغم خروجه رسمياً من حسابات العميد في الموسم المقبل.

وكتب كاباي على موقعه الرسمي مرحباً بريبيري قائلاً: «مرت 12 عاماً منذ أن التقينا لأول مرّة ولكن لم يتغير شيء، أشكرك على كل ما قدمته لي، أنا سعيد جداً بلقائك هذه الليلة، وأتمنى لك السعادة التي تستحقها».

وسبق أن لعب ريبيري وكاباي جنباً إلى جنب مع المنتخب الفرنسي قبل أن يعلن الأول اعتزاله دولياً في أغسطس 2014 بعدما تم إبعاده من قائمة مونديال 2014 بالبرازيل.