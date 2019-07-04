إقبال كبير على تذاكر فورمولا1 أبوظبي 2019

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تشهد تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2019 أبوظبي إقبالاً كبيراً ونفاد العديد من فئاتها على المدرجات، فضلاً عن بيع مجموعة كبيرة من خيارات الضيافة والرفاهية المتميزة، لذا يحث منظمو الحدث على حجز التذاكر بأسرع وقت قبل نفادها بالكامل، ليتمكن عشاق الفورمولا1 من الانضمام إلى الأجواء الرائعة ومتابعة أحد أكبر وأعرق السباقات في العالم.

وتشهد أيام السباق حماسة ومتعة منقطعة النظير داخل مسار الحلبة وخارجها، حيث سيحظى عشاق رياضة السيارات والموسيقى والعائلات على مدار خمسة أيام متواصلة بفرصة متابعة فعاليات السباق الدراماتيكية والأنشطة الترفيهية والحفلات الموسيقية، التي تبدأ مع إقامة الخميس السوبر الذي يشهد تنظيم الجولات الشهيرة إلى منطقة الصيانة، وتتواصل الفعاليات والأنشطة طوال عطلة الأسبوع حتى يوم الاثنين.

وتعود الحلبة مجدداً هذا العام لاستضافة السباق الختامي من سباق الفورمولا1، في بداية العقد الثاني للبطولة بأبوظبي، ويتضمن السباق مجموعة من المزايا الإضافية غير المسبوقة لأضخم عطلة سباق على الإطلاق في الفترة من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.

وتبعاً للإعلان الذي تضمن تأكيد مشاركة الفنان العالمي ترافيس سكوت الذي سيكون أول الفنانين العالميين الذين سيسعدون الجمهور في حفلات ما بعد السباق يوم الجمعة، فقد نفدت مجموعة من فئات تذاكر يوم الجمعة التي تلقى طلباً هائلاً من الجمهور، ولم يتبق سوى عدد محدود من التذاكر المتاحة للشراء على المدرجات.