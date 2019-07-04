اتحاد اليد يبحث عن مدرب جديد للمنتخب

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد محمد شريف نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد رئيس لجنة المنتخبات أن الأسباني «فيرناندو باربيتو» الذي تم التعاقد معه شهر مايو الماضي لقيادة منتخبنا الوطني خلال الفترة المقبلة، قد وصل للإمارات، وخلال جلسة معه قدم اعتذاره عن القيام بمهمته الجديدة وطلب فسخ العقد الذي يمتد لسنة واحدة، معللاً ذلك لظروف خاصة ومفاجئة بالنسبة له.

وأوضح محمد شريف لـ«البيان الرياضي» أن البحث عن مدرب جديد للمنتخب يتوافق مع طموحاتنا وتطلعاتنا لتحقيق أفضل النتائج في البطولة الآسيوية والمزمع إقامتها في الكويت من 15 إلى 31 يناير 2020 والتي تمنح 4 منتخبات من القارة الصفراء للمشاركة في مونديال مصر 2021.