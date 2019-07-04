التعنت الإسرائيلي يؤجل نهائي كأس فلسطين

المصدر: رام الله - أ ف ب

قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أمس تأجيل مباراة الإياب لنهائي كأس فلسطين التي كانت مقررة أمس، بعد رفض إسرائيل منح تصاريح للاعبين الغزيين للانتقال إلى الضفة الغربية.

وقالت نائبة رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني سوزان شلبي: «تم تأجيل مباراة إياب نهائي كأس فلسطين التي كانت مقررة الأربعاء»، وتجمع بين ناديي شباب بلاطة (الضفة) وخدمات رفح (غزة).

وأوضحت «لم تمنح السلطات الإسرائيلية تصاريح دخول للضفة الغربية لطاقم الفريق (الغزي) المؤلف من 35 لاعباً وإدارياً وفنياً، واكتفت بإصدار تصاريح لأربعة من مسؤولي النادي فقط»، لخوض مباراة الإياب.

ورأت شلبي أن إسرائيل «استغلت عدم الاكتراث الدولي وخاصة من (فيفا) بالانتهاكات الإسرائيلية بمنع حركة الفرق، وفهمت ذلك على أنه ضوء أخضر لاستمرارها في إعاقة الرياضة الفلسطينية».